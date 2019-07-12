Київ просить світ посилити тиск на Москву через рішення щодо СКУ

МЗС України висловило рішучий протест проти рішення генпрокуратури Росії щодо визнання "небажаною" діяльності Світового конгресу українців та закликало світ посилити дипломатичний тиск на Кремль.

Про це ідеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС.

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням генеральної прокуратури Росії щодо визнання "небажаною" діяльності Світового конгресу українців. Таке рішення вкотре продемонструвало незмінність репресивної політики РФ, спрямованої на ліквідацію громадських організацій української меншини на території РФ", - ідеться у заяві.

З іншого боку, як підкреслили в МЗС, не може не тішити той факт, що зареєстрована у Канаді неурядова організація українців "становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки РФ".

"Світовий конгрес українців завжди буде загрозою для Кремля, хоча метою цієї організації є підтримка української ідентичності, реабілітація українських поранених військовослужбовців та цивільних осіб, що постраждали від російської збройної агресії проти України, здійснення просвітницьких програм та українського шкільництва за межами України, а також збереження національної пам’яті про жертви Голодомору в Україні у 1932-1933 роках", - зазначили в міністерстві.

У МЗС також запевнили, що Україна готова вжити усіх кроків у відповідь на це ганебне рішення держави-агресора та закликає міжнародну спільноту розглядати це рішення генпрокуратури РФ як чергове зухвале порушення фундаментальних прав людини, у тому числі прав української меншини на території Росії, та посилити дипломатичний тиск на злочинний кремлівський режим.

Як повідомлялося, генеральна прокуратура РФ ухвалила рішення про визнання небажаної діяльності міжнародної неурядової організації - Світового конгресу українців на території Російської Федерації.

Світовий конгрес українців (Ukrainian World Congress) - неприбуткова організація, позапартійне об'єднання, яке координує українські громадські організації в українській діаспорі. Об'єднує 20 млн українців в 133 країнах. У світі українська діаспора налічує більш як 20 мільйонів людей. Одна з найбільших українських діаспор - у Росії.