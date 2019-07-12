Київ просить світ посилити тиск на Москву через рішення щодо СКУ

Київ просить світ посилити тиск на Москву через рішення щодо СКУ

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Укрінформ
МЗС України висловило рішучий протест проти рішення генпрокуратури Росії щодо визнання "небажаною" діяльності Світового конгресу українців та закликало світ посилити дипломатичний тиск на Кремль.

Про це ідеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС.

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням генеральної прокуратури Росії щодо визнання "небажаною" діяльності Світового конгресу українців. Таке рішення вкотре продемонструвало незмінність репресивної політики РФ, спрямованої на ліквідацію громадських організацій української меншини на території РФ", - ідеться у заяві.

З іншого боку, як підкреслили в МЗС, не може не тішити той факт, що зареєстрована у Канаді неурядова організація українців "становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки РФ".

"Світовий конгрес українців завжди буде загрозою для Кремля, хоча метою цієї організації є підтримка української ідентичності, реабілітація українських поранених військовослужбовців та цивільних осіб, що постраждали від російської збройної агресії проти України, здійснення просвітницьких програм та українського шкільництва за межами України, а також збереження національної пам’яті про жертви Голодомору в Україні у 1932-1933 роках", - зазначили в міністерстві.

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У МЗС також запевнили, що Україна готова вжити усіх кроків у відповідь на це ганебне рішення держави-агресора та закликає міжнародну спільноту розглядати це рішення генпрокуратури РФ як чергове зухвале порушення фундаментальних прав людини, у тому числі прав української меншини на території Росії, та посилити дипломатичний тиск на злочинний кремлівський режим.

Як повідомлялося, генеральна прокуратура РФ ухвалила рішення про визнання небажаної діяльності міжнародної неурядової організації - Світового конгресу українців на території Російської Федерації.

Світовий конгрес українців (Ukrainian World Congress) - неприбуткова організація, позапартійне об'єднання, яке координує українські громадські організації в українській діаспорі. Об'єднує 20 млн українців в 133 країнах. У світі українська діаспора налічує більш як 20 мільйонів людей. Одна з найбільших українських діаспор - у Росії.

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