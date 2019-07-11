Росія побачила "загрозу" нацбезпеці від Світового конгресу українців

"У Генеральній прокуратурі Російської Федерації прийнято рішення про визнання небажаної на території Російської Федерації діяльності міжнародної неурядової організації Ukrainian World Congress («Світовий конгрес українців») (Канада)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Світовий конгрес українців буде внесено в перелік міжнародних неурядових організацій, діяльність яких небажана на території РФ, оскільки його діяльність "становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації".

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Як відомо, Світовий конгрес українців (Ukrainian World Congress) - неприбуткова організація, позапартійне об'єднання, яке координує українські громадські організації в українській діаспорі. Об'єднує 20 млн українців в 133 країнах. У світі українська діаспора налічує більш як 20 мільйонів людей. Одна з найбільших українських діаспор - у Росії.