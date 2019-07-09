Українські канадці обіцяють і надалі підтримувати реформи в Україні

Конгрес українців Канади обіцяє і надалі підтримувати реформи в Україні та відстоювати суверенітет країни.

Про це заявила президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“КУК продовжуватиме співпрацю із Канадою та Україною у захисті суверенітету й територіальної цілісності України перед лицем російської агресії, а також у втіленні реформ, що продовжуватимуть євроатлантичну інтеграцію, посилюватимуть демократичні інститути та розбудовуватимуть міцну економіку”, - сказала Хичій.

Вона також привітала збільшення Канадою пакету допомоги Україні, про що було оголошено під час конференції щодо реформ. “Ці кошти підтримають реформу урядування; сприятимуть наданню послуг жителям у зоні конфлікту; покращать гендерну рівність та посилять роль жінок; продовжать канадсько-український проєкт розвитку поліції; допоможуть реалізувати стратегічну оборонну реформу з метою євроатлантичної інтеграції та збільшать кількість канадських поліцейських інструкторів”, - зауважила президенту КУКу.

Як повідомлялося, Міжнародна конференція щодо реформ в Україні тривала у Торонто з 2 по 4 липня. У 2018 році подібний захід відбувся у Копенгагені, а в 2017-му - в Лондоні. Головна мета конференції - ознайомити міжнародних партнерів зі здобутками України у проведенні системних реформ, а також окреслити подальші напрямки взаємодії та практичної допомоги Україні на цьому шляху.