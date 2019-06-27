Українська діаспора в Канаді планує говорити з Зеленським про зовнішню політику
Про це сказав виконавчий директор Конгресу українців Канади Ігор Михальчишин, повідомляє кореспондент Укрінформу
“Ми розробляємо програму на основі власних рекомендацій й маємо намір поговорити про те, що вважаємо важливим. Перш за все, поінформуємо його про нашу громаду, її роботу в Канаді, лобізм у безпекових питаннях, покликаний зберегти Канаду серед партнерів України”, - сказав Михальчишин.
Він додав, що йтиметься також про реформу громадського сектору в Україні, інвестиційний клімат, погляди глави держави щодо зовнішньої політики та нещодавніх подій, як-от рішення ПАРЄ.
“Ми дуже сподіваємося, що він поділиться з нами своїми поглядами стосовно зовнішньої політики України. Натомість, ми із нетерпінням чекаємо на можливість знайти шляхи партнерства, що дозволять об’єднати наші зусилля”, - зауважив Михальчишин.
Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський на початку липня перебуватиме із офіційним візитом в Канаді, де візьме участь у конференції щодо реформ в Україні й проведе низку зустрічей, зокрема й з представниками української громади.