Українська діаспора в Канаді планує говорити з Зеленським про зовнішню політику

Українська діаспора Канади на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським розповість про свій лобізм на користь України.

Про це сказав виконавчий директор Конгресу українців Канади Ігор Михальчишин, повідомляє кореспондент Укрінформу

“Ми розробляємо програму на основі власних рекомендацій й маємо намір поговорити про те, що вважаємо важливим. Перш за все, поінформуємо його про нашу громаду, її роботу в Канаді, лобізм у безпекових питаннях, покликаний зберегти Канаду серед партнерів України”, - сказав Михальчишин.

Він додав, що йтиметься також про реформу громадського сектору в Україні, інвестиційний клімат, погляди глави держави щодо зовнішньої політики та нещодавніх подій, як-от рішення ПАРЄ.

Читайте також: Фріланд обговорила з діаспорою підтримку України

“Ми дуже сподіваємося, що він поділиться з нами своїми поглядами стосовно зовнішньої політики України. Натомість, ми із нетерпінням чекаємо на можливість знайти шляхи партнерства, що дозволять об’єднати наші зусилля”, - зауважив Михальчишин.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський на початку липня перебуватиме із офіційним візитом в Канаді, де візьме участь у конференції щодо реформ в Україні й проведе низку зустрічей, зокрема й з представниками української громади.