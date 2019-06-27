Фріланд обговорила з українською громадою підтримку України

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд обговорила підтримку України із представниками української діаспори.

Про це сама Фріланд написала на своїй сторінці у мережі Твіттер.

“Була рада поділитися думками щодо конференції з питань реформ в Україні - яка пройде наступного тижня у Торонто - із членами канадсько-української громади Саскачевана, а також обговорити, як Канада може й надалі підтримувати Україну у втіленні її амбітних демократичних та економічних реформ”, - сказала Фріланд.

C'était génial de partager des idées sur la @ConfReformesUkr à #Toronto avec la communauté ukraino-canadienne de la Saskatchewan + discuter de la manière dont le Canada peut continuer d’aider l'Ukraine à mettre en œuvre ses réformes démocratiques et économiques. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/QCDocw4bQk — Chrystia Freeland (@cafreeland) 26 червня 2019 р.

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Нагадаємо: у липні в Торонто пройде щорічна конференція із питань реформ в Україні. У 2018 році подібний захід відбувся у Копенгагені, а у 2017-ому - в Лондоні. Головна мета конференції - ознайомити міжнародних партнерів зі здобутками України у проведенні системних реформ, а також окреслити подальші напрямки взаємодії та практичної допомоги Україні на цьому шляху.