Канадські депутати виступили на захист кримських татар

Переслідування окупаційною владою Криму представників корінного народу півострова суперечить принципам поваги до прав людини й дотримання демократії.

Про це йдеться у спільному зверненні тіньового міністра оборони Канади Джеймса Безан та тіньового міністра закордонних справ Еріна Отула, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Політично мотивовані та невиправдані затримання п’яти кримських татар маріонетковим режимом у окупованому Криму зневажають демократію та міжнародні права людини. Консервативна партія Канади не вагатиметься у засудженні цих неприйнятних дій”, - зазначається у зверненні.

Читайте також: Діаспора в Канаді обурена поверненням Росії до ПАРЄ

Депутати також звернули увагу, що “з часу незаконної окупації Росією Криму, основоположні права та свободи на півострові утискаються, у тому числі право на свободу совісті та чесний судовий розгляд”.

“Кремль часто застосовує репресії проти тих, хто виступає проти його офіційної позиції”, - зауважили Безан та Отул.

Вони запевнили, що члени Консервативної партії Канади “й надалі підтримуватимуть українців, кримських татар та усіх, хто бореться за дотримання свободи, демократії, прав людини й верховенства права”.