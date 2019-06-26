Трюдо розповів, про що спілкуватиметься із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі у Торонто шукатимуть способи збільшити кількість робочих місць.

Про це, анонсуючи перемовини, заявив Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада й Україна поділяють глибоку історичну дружбу, збудовану на спільних цінностях й міцних міжособистісних зв’язках. З нетерпінням очікую на зустріч із Президентом Зеленським, під час якої підтверджу прихильність Канади народу України та обговорю шляхи поглиблення економічного партнерства та створення хороших робочих місць для середнього класу у обох державах”, - сказав Трюдо.

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У його офісі додали, що під час перемовин будуть також обговорені “зусилля України у реформуванні на шляху до євроатлантичної інтеграції та безпекова ситуація в регіоні”.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський перебуватиме із візитом в Канаді з 1 по 3 липня. Він візьме участь у конференції з питань реформ в Україні, яка пройде у Торонто, і проведе ряд дво- та багатостронніх зустрічей.