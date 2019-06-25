Зеленський наступного тижня їде в Канаду

Президент України Володимир Зеленський 1-3 липня відвідає Канаду з візитом.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"1-3 липня Президент України Володимир Зеленський відвідає з візитом Канаду. У Торонто глава держави візьме участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні", - інформує пресслужба.

Як повідомляється, програмою візиту передбачені зустрічі Президента України з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, членами парламенту та представниками ділових кіл.

Крім того, Зеленський зустрінеться з українською громадою Канади.