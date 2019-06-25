Дата зустрічі Трампа й Зеленського ще не визначена - Тейлор

Наразі немає конкретної дати зустрічі Президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом.

Так заявив під час пресконференції у Києві тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор, який виконуватиме обов'язки посла США в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо питання візиту президента Зеленського до США - аналогічне питання сьогодні зранку я отримав від представників українського уряду. Конкретних дат поки що не визначено", - зазначив він.

Водночас посол зауважив, що США "зацікавлені якнайшвидше визначитися з датою і порядком денним".