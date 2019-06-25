США завжди чітко висловлювалися проти повернення Росії у ПАРЄ — Тейлор

Сполучені Штати Америки не є членом Ради Європи, проте завжди чітко висловлювалися проти безумовного повернення російської делегації у ПАРЄ.

Про це заявив під час зустрічі з журналістами тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ви знаєте, що США не є членом Ради Європи, але ви також знаєте, що ми виступали проти повернення Росії у ПАРЄ і чітко висловлювали свою позицію", - сказав Тейлор.

У цьому контексті він відзначив зусилля української делегації, яких вона доклала, щоб запобігти поверненню росіян до ПАРЄ. Тейлор також акцентував, що, на переконання США, Росія не повинна включати до складу делегацій, а ЄС і Рада Європи приймати в себе тих росіян, які перебувають у санкційному списку Євросоюзу і США.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до Асамблеї.

Резолюція передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Документ також передбачає уведення для російської делегації виключної процедури, яка дозволяє заявитися на літню сесію.

У вівторок російські депутати з’явилися у ПАРЄ та присутні на засіданні. Нині розпочата процедура оскарження їхніх повноважень.

Постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи призупинила роботу у літній сесії ПАРЄ.