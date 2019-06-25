У Польщі сказали, коли слід приймати рішення про призупинення участі Росії у ПАРЄ

В МЗС Польщі вважають, якщо рішення про повернення Росії до ПАРЄ нічого не змінить у діях Москви, потрібно буде подумати про призупинення участі країни у ПАРЄ.

Про це в ефірі радіо ZET заявив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк.

“Побачимо, як Росія далі діятиме після цього рішення. Зараз складно оцінити, чи це рішення принесе результати. Якщо не принесе результатів, то, думаю, потрібно буде подумати про повернення до попереднього стану (призупинення участі РФ у ПАРЄ – ред.)”, - заявив Шинковський вел Сенк.

Він зауважив, що в цьому голосуванні перемогла концепція: у ситуації повернення Росії до ПАРЄ від неї краще можна буде вимагати виконувати свої обов’язки, які вона не виконує, ніж в ситуації її повної ізоляції.

На переконання дипломата, Росії потрібно вислати відповідні сигнали: “Якщо Росія здійснить певні кроки, то може розраховувати на відновлення діалогу”.

Як повідомлялося, ПАРЄ в ніч проти вівторка ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Після дебатів, які тривали майже дев'ять годин, це рішення підтримали 118 делегатів, 62 були проти та 10 утрималися.

Дев’ять з десяти польських делегатів до ПАРЄ проголосували проти відновлення прав Росії в цьому органі. Згодом десятий польський представник визнав, що його голосування “за” було технічною помилкою, про яку він офіційно повідомить по обіді.