Польський депутат назвав свій голос за повернення РФ до ПАРЄ “технічною помилкою”

Польський делегат до ПАРЄ, член ліберальної партії “Сучасна” (N) Кшиштоф Мєшковський, який єдиний з 10-ти польських депутатів проголосував за повернення Росії до ПАРЄ, назвав це “технічною помилкою”.

Відповідний допис він розмістив у Тwitter.

“Останнє моє голосування щодо повернення Росії до Ради Європи є результатом технічної помилки. Я голосував близько 10-ти поправок разом з польською делегацією й українськими депутатами. Сьогодні на засіданні по обіді я зроблю заяву, яка виправить цю помилку”, - написав Мєшковський.

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Враховуючи заяву Мєшковського польська парламентська делегація до ПАРЄ, яка складається з депутатів правлячої партії “Право і Справедливість” (PiS), а також опозиційних партій “Громадянська платформа” і “Сучасна”, у повному складі проголосували проти повернення Росії до ПАРЄ.

Як повідомляв Укрінформ, ПАРЄ в ніч проти вівторка ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Після дебатів, які тривали майже дев'ять годин, це рішення підтримали 118 делегатів, 62 були проти та 10 утрималися.