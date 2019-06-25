Україна заблокувала автоматичне обрання Слуцького віцепрезидентом ПАРЄ

За процедурою, висунуті національними делегаціями кандидати вступають на посаду автоматично, без голосування. Водночас, якщо кандидатура має заперечення від щонайменше 20 делегатів, тоді призначається таємне голосування.

З ініціативи української делегації, процедура таємного голосування була порушена відносно Слуцького і розпочнеться у другій половині дня вівторка. Результати будуть оголошені у середу зранку.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка 25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до Асамблеї.

У вівторок російські депутати з’явилися у ПАРЄ та присутні на засіданні. Нині порушена процедура оскарження їхніх повноважень.

Делегація Верховної Ради України у ПАРЄ призупинила роботу в літній сесії.

Резолюція передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Резолюція також передбачає введення для російської делегації виключної процедури, яка дозволяє заявитися на літню сесію.

Читайте також: МЗС представить план дій України у ПАРЄ після оскарження повноважень Росії

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас, санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює на цьому питанні та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне проросійське лобі на чолі з Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Фото: facebook.com/borislav.bereza