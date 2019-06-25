МЗС представить план дій України у ПАРЄ після оскарження повноважень Росії

Міністерство закордонних справ представить конкретний план дій України у Парламентській асамблеї Ради Європи після завершення процедури оскарження повноважень делегації Росії.

Про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фактично ми можемо говорити про те, що ПАРЄ капітулювала перед російським шантажем - спочатку політичним, а потім фінансовим... Ми подивимося, як завершиться процедура оскарження повноважень російської делегації, і потім представимо конкретні кроки, яким чином будемо діяти далі", - сказала Зеленко.

Вона запевнила, що в МЗС уважно проаналізували списки делегацій - які голосували "за", які "проти" - і зробили відповідні висновки. За її словами, наразі українські посли у ключових столицях активно працюють над тим, щоб не допустити остаточної здачі статутних принципів Ради Європи, на яку покладено функцію забезпечення прав людини в Європі, а це "потребує сьогодні окремого захисту".

На думку Зеленко, не можна стверджувати, що це голосування у ПАРЄ є програшем української дипломатії, оскільки, приміром, упродовж останнього року зроблено надзвичайно багато і в парламентському вимірі, і з боку закордонних установ МЗС, і з боку президентів України - спочатку Петра Порошенка, а потім Володимира Зеленського, який порушував це питання на переговорах у Брюсселі, Парижі і Берліні.

"Було зроблено все можливе. Але ми бачимо, що нас не почули. Проте не можна опускати руки, робота триває. Ми поки що маємо надзвичайно насичений порядок денний у нашій взаємодії з іншими структурами Ради Європи, отже, працюватимемо над тим, щоб захищати насамперед наші національні інтереси та інтереси наших громадян", - резюмувала речниця МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до Асамблеї.

Резолюція передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Документ також передбачає уведення для російської делегації виключної процедури, яка дозволяє заявитися на літню сесію.

У вівторок російські депутати з’явилися у ПАРЄ та присутні на засіданні. Нині розпочата процедура оскарження їхніх повноважень.

Постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи призупинила роботу у літній сесії ПАРЄ.