Наслідки рішення ПАРЄ можуть бути такими ж згубними, як "Мюнхенська змова" - Турчинов

Наслідки рішення ПАРЄ щодо повернення російської делегації можуть бути такими самими згубними, як події 1938 року у Мюнхені, що зрештою призвели до розв‘язання Другої світової війни.

Про це на своїй сторінці Facebook написав колишній секретар РНБО України Олександр Турчинов, коментуючи останні рішення сесії ПАРЄ.

"РФ продовжує політику насилля, вбивств та терору. Більше того, ситуація тільки погіршується - швидкими темпами відбувається мілітаризація Криму, агресія поширюється на Чорне та Азовське моря, захоплені українські кораблі та військові моряки. Вздовж українсько-російського кордону сконцентроване багатотисячне військове угруповання, готове до наступу. І на цьому фоні наші європейські «друзі» ухвалюють рішення щодо повернення російської делегації до ПАРЄ, вимоги якої були по-хамськи проігноровані Кремлем”, - наголосив екссекретар РНБО.

Він нагадав, що понад 80 років тому у Мюнхені європейські лідери погодилися віддати на поталу Гітлеру частину Чехословаччини. "Всі спроби потурати агресору та заплющувати очі на його злочинні дії мали страшний зворотний наслідок. Мюнхенська змова відбулася в 1938 році, через рік знахабнілий від безкарності Гітлер розв‘язав Другу світову війну - найкривавішу та найтрагічнішу війну в історії людства. Історія повторюється і страсбурзька змова стала в один ряд з ганебними мюнхенськими подіями. Її наслідки можуть бути такими ж згубними для миру в Європі і світі”, - наголосив Турчинов.

Він подякував країнам Балтії, Грузії, Польщі та іншим небагатьом європейським депутатам, які підтримали Україну і не голосували за ганебне рішення.

За словами Турчинова, Україна має розраховувати лише на свої сили і зміцнювати свій оборонний потенціал.

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка, 25 червня, ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка може повернути Росію до Асамблеї.

Йдеться про внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Резолюція також передбачає введення для російської делегації виключної процедури, що дозволяє заявитися на літню сесію.

Санкції щодо РФ в Асамблеї вже не є чинними з січня 2015 року.