Українська делегація призупиняє участь у ПАРЄ

Постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи призупиняє роботу у літній сесії ПАРЄ.

Про це заявив голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв повідомив у Facebook.

«Рішення української делегації: припинити участь у роботі сесії ПАРЄ, крім питань, пов’язаних з позбавленням повноважень російської делегації; делегація звертається до Верховної Ради з необхідністю терміново розглянути питання зупинення участі України в ПАРЄ у подальшому; делегація звертається до Президента і МЗС негайно виробити чітку позицію щодо подальшої участі України в органах Ради Європи», - заявили в українській делегації.

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч із понеділка на вівторок ПАРЄ прийняла резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до Асамблеї.

У вівторок російські депутати з’явилися у ПАРЄ та присутні на засіданні. Нині порушена процедура оскарження їхніх повноважень.

Резолюція передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Резолюція також передбачає уведення для російської делегації виключної процедури. Яка дозволяє заявитися на літню сесію.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас, санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Фото з ФБ Борислава Берези