Зеленський розчарований рішенням ПАРЄ повернути делегацію Росії

Президент України Володимир Зеленський розчарований рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації.

Про це він повідомив у Facebook.

"Минулого тижня я особисто обговорював це питання з президентом Франції та з федеральним канцлером Німеччини. Намагався переконати пана Макрона та пані Меркель, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе лише після того, як Росія виконає принципові вимоги Асамблеї. Шкода, що наші європейські партнери нас не почули та вчинили інакше" - зазначив він.

Він подякував українській парламентській делегації та дружнім національним делегаціям, які мужньо боролися до кінця.

"Головним аргументом за повернення стали необхідність захисту прав людини та громадянина як найвищих демократичних цінностей. Маю надію, що у питанні захисту демократичних цінностей ні в кого не було думок про цінності матеріальні. А ще дуже хочу побачити, як прихильники повернення російської делегації в Асамблею – організацію, яка 70 років захищає верховенство права у Європі, – відстоюватимуть та вимагатимуть іншого повернення – повернення полонених українських моряків", - наголосив глава держави.

Він нагадав, що саме сьогодні, 25 червня, спливає термін виконання відповідного наказу Міжнародного трибуналу з морського права.

"З нетерпінням чекаємо, як задекларовані тези щодо верховенства права будуть втілені у реальне життя", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка може повернути Росію до Асамблеї. Йдеться про внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Резолюція також передбачає введення для російської делегації виключної процедури, що дозволяє заявитися на літню сесію.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює на цьому питанні та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне проросійське лобі на чолі з Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.