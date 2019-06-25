Росія не збирається виконувати резолюції ПАРЄ - представник Держдуми

Росія після повернення до ПАРЄ не збирається виконувати жодної резолюції ПАРЄ, які були ухвалені з вимогами до неї після початку агресії проти України.

Про це заявив журналістам у вівторок у приміщенні Ради Європи заступник голови Держдуми РФ Петро Толстой, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Ми не маємо наміру виконувати жодної резолюції, які були ухвалені за відсутності Російської Федерації», - заявив Толстой.

Говорячи про вимоги міжнародного співтовариства до Росії, зокрема Парламентської асамблеї Ради Європи у частині припинення агресії проти України, звільнення українських політичних заручників та військовополонених, він заявив, що це питання не до депутатів, а до виконавчої влади.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка 25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, яка може повернути Росію до Асамблеї.

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Йдеться про внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Резолюція також передбачає введення для російської делегації виключної процедури, що дозволяє заявитися на літню сесію.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас, санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює на цьому питанні та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне проросійське лобі на чолі з Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.