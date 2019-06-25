У ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації

У Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржили повноваження російської делегації.

Відповідну процедуру порушили з ініціативи української сторони у вівторок у присутності російської делегації в залі засідань, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Ініціативу підтримали більше 30 делегатів із щонайменше п'яти країн.

Відтак комітет з питань регламенту й імунітетів повинен упродовж 24 годин розглянути це питання.

Голова делегації України при ПАРЄ Володимир Ар'єв, обґрунтовуючи ініціативу, наголосив, що шість представників російської делегації піддані персональним санкціям Євросоюзу за підтримку злочинів та порушення.

Ратифікація (або ні) Асамблеєю повноважень російських делегатів призначена на другу половину дня середи.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка 25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, яка може повернути Росію до Асамблеї.

Йдеться про внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Резолюція також передбачає введення для російської делегації виключної процедури, що дозволяє заявитися на літню сесію.

Читайте також: Українська делегація залишила залу засідань ПАРЄ

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ.

Водночас, санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює на цьому питанні та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне проросійське лобі на чолі з Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.