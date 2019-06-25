Українська делегація залишила залу засідань ПАРЄ

Українська делегація на знак протесту залишила залу засідань Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про рішення делегації оголосив її голова народний депутат Володимир Ар'єв, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Разом з українськими делегатами засідання залишили чимало представників Грузії, країн Балтії, деяких інших країн.

Фото: Борислав Береза

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, українська делегація перебуватиме у залі засідань Асамблеї лише під час розгляду питань щодо оскарження повноважень та накладання санкцій на російську делегацію.

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка може повернути Росію до Асамблеї.

У вівторок російські депутати з’явилися у ПАРЄ та присутні на засіданні. Розпочато процедуру оскарження їхніх повноважень.