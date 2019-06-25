Українська делегація залишила залу засідань ПАРЄ
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Укрінформ
Українська делегація на знак протесту залишила залу засідань Парламентської асамблеї Ради Європи.
Про рішення делегації оголосив її голова народний депутат Володимир Ар'єв, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Разом з українськими делегатами засідання залишили чимало представників Грузії, країн Балтії, деяких інших країн.
За словами народного депутата Олексія Гончаренка, українська делегація перебуватиме у залі засідань Асамблеї лише під час розгляду питань щодо оскарження повноважень та накладання санкцій на російську делегацію.
Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка може повернути Росію до Асамблеї.
У вівторок російські депутати з’явилися у ПАРЄ та присутні на засіданні. Розпочато процедуру оскарження їхніх повноважень.