У Страсбурзі українці та друзі України проводять маніфестацію, протестуючи проти безумовного повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи.

​Акція проходить після ухвалення цієї ночі ПАРЄ резолюції, яка скасовує санкційний механізм та запроваджує виключну процедуру, що дозволить уже сьогодні російській делегації заявитися на літню сесію Асамблеї, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі. Біля Ради Європи вимагають не допустити повернення Росії у ПАРЄ/ Фото Андрія Лавренюка

Учасники маніфестації тримають українську і грузинську національні символіки. Підтримали акцію також представники вірменської громади Страсбурга.

На плакатах нагадується про агресію Росії проти України і Грузії та її наслідки для Європи.

Активісти звертаються до європейських політиків, делегатів ПАРЄ, зокрема, «зберегти Раду Європи», яка руйнується унаслідок безумовних поступок Росії.

Учасники акції також нагадують про українських політичних в'язнів і військовополонених, включаючи журналіста Укрінформу Романа Сущенка, яких протиправно утримує російський режим.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка, 25 червня 2019 року, ПАРЄ прийняла резолюцію, яка може повернути Росію до Асамблеї.

Йдеться про внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Резолюція також передбачає введення для російської делегації виключної процедури, що дозволяє заявитися на літню сесію.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас, санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі з Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.