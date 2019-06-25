ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка може повернути Росію в Асамблею

ПАРЄ ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Резолюцію після дебатів, які тривали майже дев'ять годин, підтримали 118 делегатів, 62 були проти та 10 утрималися, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Завтра російські делегати зможуть повернутися до Парламентської асамблеї. Це означає реальну зраду європейських стандартів. Нині поняття «європейські цінності» сприймаються інакше. Дійсно, як 70 мільйонів срібників (борг РФ Раді Європи – ред.), а не як стандарти моралі, етики, демократії та верховенства права», - прокоментував ухвалення резолюції член української делегації в ПАРЄ Борислав Береза.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що українська делегація у вівторок оскаржить повноваження делегації РФ.

Асамблея не підтримала жодної із понад 200 поправок, які внесли переважно українські і британські депутати. Метою поправок було зберегти незалежність ПАРЄ у парламентському вимірі Ради Європи, а також механізм накладання санкцій на членів, які порушують міжнародне право та свої зобов'язання.

Як повідомляв Укрінформ, Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу Ради Європи, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Росія спекулювала цим питанням та не заявляла своїх делегатів на сесії.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути Росію до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету РЄ, порушення норм міжнародного права та продовження агресії проти України.