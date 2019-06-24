Ірина Геращенко: Повернення Росії до ПАРЄ руйнує принципи Європи

Росія не виконала жодної з резолюцій, ухвалених ПАРЄ, а її повернення до Асамблеї руйнує цінності та принципи Європи.

Про це у виступі в ПАРЄ заявила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає сайт «Європейської солідарності».

«Збройна агресія Росії триває вже 5 років. Результат - близько 13 тисяч вбитих, 30 тисяч поранених, сотні заручників та політв’язнів Кремля. З початку російської агресії Асамблея ухвалила десятки резолюцій, однак, РФ не виконана жодної з них. Асамблея засудила незаконний референдум у Криму, закликала припинити переслідування кримськотатарського народу та надати повний доступ місії ОБСЄ… Не виконано», - акцентувала Геращенко.

Вона додала: «Асамблея засудила невиконання Росією Мінських угод, закликала припинити вогонь і звільнити всіх заручників та політв’язнів, а також у співпраці з МКЧХ провести пошук зниклих безвісти… Не виконано!».

Геращенко вкотре наголосила, що кількість політв’язнів Кремля сягає близько 100 осіб і десятків заручників з окупованого Донбасу. Всі вони утримуються в повній ізоляції, без дозволу на листування чи відвідування структурами МКЧХ, іншими міжнародними організаціями

«Кремль продовжує незаконно утримувати Олега Сенцова, Володимира Балуха, Павла Гриба та інших», – зазначила Геращенко.

Також під час виступу вона привернула увагу до резолюції №2259 з вимогою до Росії розблокувати судноплавство, звільнити 24 українських моряків. І констатувала, що РФ всупереч рішенню Міжнародного трибуналу ООН з морського права досі незаконно утримує українських військових.

«У листах, які я отримала від наших моряків з Лефортово, вони дякують світу за боротьбу, чекають на звільнення і пишуть, що свобода не обмежується тюремними мурами. Але ж чому тоді совість обмежується стінами цієї зали?», – зауважила перший віцеспікер.

«В рамках роботи гуманітарної групи в Мінську ми десятки разів закликали російську сторону звільнити бранців, однак Росія займає деструктивну позицію. Російська Федерація не виконала жодних резолюцій, ухвалених Асамблеєю», – підкреслила парламентар.

Резюмуючи, Ірина Геращенко сказала: «Разом з тим, ціною руйнування цінностей і принципів та механізмів впливу Ради Європи обговорюється питання надання індульгенції Росії за всі скоєнні нею злочини. Ми не будемо голосувати за такі рішення і закликаємо колег не займатися фарисейством - і захистити фундаментальні цінності Ради Європи».