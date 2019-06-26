Діаспора в Канаді обурена поверненням Росії до ПАРЄ

Рішення Парламентської асамблеї Ради Європи стосовно відновлення повноправного членства Росії суперечить основоположним принципам організації.

Таку думку висловила президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Своїм рішенням поновити права російської делегації, ПАРЄ зрадила принципам Ради Європи щодо захисту прав людини, демократії й верховенства права. Історія демонструє великі ризики умиротворення злочинного режиму. Це неминуче породжує війну та агресію”, - сказала Хичій.

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Вона наголосила, що Росія не виконала жодної резолюції ПАРЄ, що засуджували агресію проти України.

“КУК солідарний з українцями, які із ризиком для життя боронять свободи та цінності, які раніше відстоювала та Асамблея”, - зазначила президент Конгресу.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч із понеділка на вівторок ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до Асамблеї. У вівторок російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутні на засіданні. Нині порушена процедура оскарження їхніх повноважень.

Резолюція передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Зі свого боку, постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи заявила, що призупиняє роботу у літній сесії ПАРЄ на знак протесту проти повернення російської делегації.