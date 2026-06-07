Два українські фільми стали переможцями Краківського кінофестивалю

На 66-му Краківському міжнародному кінофестивалі нагородили дві українські кінострічки. Перемогу здобули короткометражна стрічка "Пасхальний день" та документальне кіно "Тиха повінь".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті кінофестивалю.

Зазначається, що нагороду за найкращий європейський фільм у категорії короткометражних фільмів вручили стрічці "Пасхальний день" режисера Миколи Засєєва.

"Потрібна, справді, виняткова чуйність та тонкість, щоб торкнутися такої похмурої теми, водночас витягнувши гумор і людяність із трагічного досвіду воєнного часу", - зазначили в журі фестивалю.

Ця кінострічка розповідає історію, що відбувається у Великодню неділю в Києві. Вулицями повільно їздять двоє чоловіків з територіального центру комплектування. Вони придивляються до чоловіків, яких можуть призвати на службу, і їхній шлях перетинається з юнаком, що вийшов з власної домівки по корм для кота.

Нагороду "Срібний ріг" для режисера стрічки "високої художньої цінності" вручили Дмитру Сухолиткому-Собчуку за його фільм "Тиха повінь".

"Нас глибоко зворушило те, як фільм з непохитною художньою суворістю та вірою в людство передає красу простих жестів, навіть у найпохмуріші години війни. Випікання хліба стає метафорою самого акту кіновиробництва: вправи на терпіння, наполегливість та солідарність, що розгортається з часом, живлячи надію на кращий світ", - заявили журі.

Фільм висвітлює історію пацифістської релігійної громади на Дністрі, яка живе на землі, що колись була лінією фронту двох світових воєн. Їхнє спокійне життя, наповнене дитячим сміхом, регулярно переривається повенями та новою війною.

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Як повідомляв Укрінформ, документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" здобув премію "Еммі" за найкращу режисуру.

Фото: Krakow Film Festival/FB