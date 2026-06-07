У Чернівцях відбудеться дитячий фестиваль у рамках Миколайчук OPEN

У Чернівцях у рамках міжнародного кінофестивалю Миколайчук OPEN з 8 по 11 червня відбудеться дитячий фестиваль Миколайчук KIDS.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

«Фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN проведе нову особливу едицію – дитячий фестиваль Миколайчук KIDS», - ідеться у повідомленні.

У Держкіно зауважили, що формат був започаткований командою ще у 2025 році, але вперше він відбудеться як епілог основного кінофестивалю з насиченою програмою кінопоказів, творчих майстер-класів, розваг і навчальних дискусій для дітей різного віку.

«Для нашого фестивалю надзвичайно важливим є розвиток дитячої секції, адже саме сьогодні формується покоління, яке завтра творитиме майбутнє України. Ми переконані, що виховання дітей на якісному українському кіно, на наших історіях, цінностях та культурі є важливою складовою формування сильного, свідомого та відповідального суспільства. Саме тому особливу увагу ми приділяємо освітній складовій проєкту Миколайчук KIDS. Ми прагнемо створити простір, де кіно стає не лише розвагою, а й інструментом навчання, розвитку та натхнення», - заявила директорка фестивалю Тетяна Дʼяченко.

Вона зазначила, що «минулого року дитяча секція фестивалю отримала надзвичайно теплий відгук від дітей, батьків та педагогів. Тому ми продовжуємо розвивати цей напрямок, вкладаючи сили та натхнення у наступне покоління. Миколайчук KIDS — це інвестиція в дітей, які любитимуть Україну, розумітимуть її культуру та творитимуть її майбутнє».

Як поінформували у Держкіно, у рамках Миколайчук KIDS восьмеро дітей з Буковини увійшли до інклюзивної групи, яка самостійно зніме фільм під керівництвом кінематографістів з Fresh Production Group. Створена ними стрічка буде показана на відкритті Миколайчук OPEN 13-го червня.

Також вже оголошена програма Миколайчук KIDS:

- «Вуф і Джой», студія Karandash, 8 червня, 11:00. Вікова категорія: 5+. Хронометраж - 24 хв;

- відкриття Миколайчук Kids та показ фільму «Жовто-блакитні метелики», режисер Єлизавета Голубенко, 8 червня, 13:30. Вікова категорія: 12+. Хронометраж: 120 хв;

- дитяча анімація з фестивалю LINOLEUM,

9 червня, 11:00. Вікова категорія: 5+. Хронометраж: 66 хв;

- «Володарі Всесвіту», режисер Тревіс Найт,

9 червня, 14:00. Вікова категорія: 12+. Хронометраж: 140 хв;

- «Динозаврик», режисер Войтек Вавщик,

10 червня, 11:00. Вікова категорія: 5+. Хронометраж: 90 хв;

- «Птахи і Звірі. Всесвіт Гніздовського», режисер Надія Парфан, 10 червня, 14:00. Вікова категорія: 12+. Хронометраж: 70 хв;

- «Мірай з майбутнього», режисер Мамору Хосода, 11 червня, 11:00. Вікова категорія: 5+. Хронометраж: 98 хв;

- «Ерік Кам’яне Серце», реж. Ільмар Рааґ,

11 червня, 14:00. Вікова категорія: 12+. Хронометраж: 105 хв.

Фестиваль Миколайчук OPEN відбудеться з 13 до 20 червня у Чернівцях за підтримки Чернівецької міської ради, Чернівецької обласної військової адміністрації, Державного агентства України з питань кіно, Культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука та Буковинської кінокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, п’ятий кінофестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN оголосив міжнародний повнометражний конкурс, до якого цьогоріч увійшли вісім фільмів з України, Великої Британії, Південної Кореї, Мексики, Китаю, Бразилії, Румунії та Кіпру.