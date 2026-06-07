Ізраїльський режисер екранізує роман Куркова «Пікнік на льоду»

За романом Андрія Куркова «Пікнік на льоду» (відомий також як «Смерть построннього»\ Death and the Penguin) ізраїльський режисер Арі Фольман зніме повнометражний фільм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Читомо.

Проєкт створюється у копродукції німецької компанії bildundtonfabrik (btf) та Anonymous Content.

Як зазначається, режисер у фільмі використає свою фірмову кінематографічну мову з елементами анімації.

Арі Фольман відомий анімаційно-документальним фільмом «Вальс з Баширом» (2008), який був номінований на «Оскар».

Його роботи часто поєднують анімацію з документальним стилем і досліджують теми пам’яті, війни та травматичного досвіду. Фольман вважається одним із найвпливовіших авторів у сучасній авторській анімації.

Сам Курков також повідомив, що акторка Марія Бакалова зіграє роль Ніни - головного жіночого персонажа в екранізації роману «Пікнік на льоду».

«Пікнік на льоду» - роман, який Андрій Курков написав у 1995 році російською мовою. Дії роману відбуваються в Києві у 1990-х роках. Історія розповідає про пригніченого письменника Віктора, який бере собі домашнього пінгвіна Мішу. Щоб заробити, він влаштовується писати некрологи для впливової газети, проте незабаром усвідомлює, що люди, про яких він пише, помирають за підозрілих обставин, втягуючи його в небезпечні мафіозні інтриги.

У 1999 році роман «Пікнік на льоду» став першим бестселером з просторів колишнього СРСР на західному ринку - спочатку у Швейцарії, а потім у Німеччині та Австрії.

Українською роман з’явився у 2000 році у журналі «Президент» у перекладі поета, філолога та культуролога Леся Герасимчука.

Роман став міжнародним бестселером, зокрема переклади більше ніж 30 мовами розійшлися накладом понад мільйон копій.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2025 року в прокат вийшла екранізація роману «Сірі бджоли» Андрія Куркова.

Фото: credo