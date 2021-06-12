Вакарчук розлучається з дружиною після 20 років спільного життя

Музикант і громадсько-політичний діяч Святослав Вакарчук, лідер гурту "Океан Ельзи", народний депутат України VI і IX скликань, заявив, що розлучається зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою.

Про це він повідомив в Інстаграмі, передає Укрінформ.

"Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись. Причини цього залишаються нашою з Лялею особистою справою. Ляля і я завжди були, є і будемо близькими людьми. Я безмежно вдячний їй за понад двадцять років, що ми пройшли разом. За любов, за мудрість, за опору. Вдячний за нашу дочку Діану. Вдячний за все", - написав Вакарчук.

При цьому він зауважив, що написав про це для того, "щоб убезпечити свою родину, близьких та друзів від зайвих запитань та незручностей". Вакарчук також попросив із уваги до особистого простору - його та Ляліного - "утриматися від усіх додаткових запитань та дискусій з цього приводу".

"Сподіваюсь на ваше розуміння і такт. Все буде добре", - резюмував Вакарчук.

Святослав Вакарчук двічі обирався до парламенту - він був народним депутатом України шостого (2007-2008 рр.) і дев'ятого (2019-2020 рр.) скликань Верховної Ради. Проте двічі достроково склав депутатські повноваження.

Як повідомляв Укрінформ, 11 червня 2020 року народний депутат Святослав Вакарчук (фракція "Голос") заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень.

Проте 18 червня Рада відхилила проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука" - за нього проголосували 175 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

19 червня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту оголосив про те, що Вакарчук вийшов зі складу фракції "Голос".

Пізніше з'їзд партії "Голос" ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень депутата Вакарчука у зв’язку з його виходом зі складу відповідної фракції у ВРУ.