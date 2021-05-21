Українські зірки закликають приєднатись до благодійного марафону #БіжуЗарадиАліси

Відомі українські актори і виконавці закликають приєднуватись до всеукраїнського марафону #RunForAlice або #БіжуЗарадиАліси, щоб зібрати кошти на лікування 6-місячної Аліси Шевчик.

Про це повідомляє Укрінформ.

До челенджу вже долучилися актриса Ірма Вітовська, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, один із лідерів гурту "Kozak System" Іван Леньо та інші відомі люди.

Мета благодійної естафети - зібрати 67,5 млн грн на лікування дівчинки, яка має рідкісне захворювання – спінальну м'язову атрофію першого типу СМА1 і потребує дороговартісного лікування. Його треба почати якнайшвидше, бо з кожним днем хвороба прогресує все агресивніше.

Щоб долучитися до челенджу #RunForAlice або #БіжуЗарадиАліси, потрібно: вийти на пробіжку та зробити селфі; поставити хештег #RunForAlice або #БіжуЗарадиАліси; перерахувати будь-яку доступну суму для Аліси; запросити приєднатися ще 5 людей - передати їм естафету.

Фото: theguardian.com