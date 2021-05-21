На порятунок сина активіст Євромайдану Свічинський зібрав $2 мільйони

Активістові Євромайдану, лідеру Одеської самооборони Віталію Свічинському вдалося зібрати кошти для порятунку його чотиримісячного сина Дмитра.

Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, про це повідомив член ради директорів волонтерської організації «Разом для України» Олексій Прокопенко.

«За два місяці вдалося зібрати 2 мільйони доларів. Нереальна сума! - сказав він. - Але можлива, якщо тисячі людей з різних куточків України і світу об’єднуються, щоб урятувати життя дитині».

За його словами, вдалося не лише зібрати кошти, а й запустити «величезну інформаційну хвилю», дати старт рухові #ЖиттяСМАйликів, спрямовану на порятунок дітей зі спінальною м’язовою атрофією (СМА).

Зараз родина Свічинських займається оформлення візи до США, після її отримання прибуде до міста Сан-Антоніо у штаті Техас, де Дмитрові буде зроблено рятувальну ін’єкцію, пояснив Прокопенко.

Як повідомляв Укрінформ, у малого Дмитрика лікарі діагностували тяжку патологію – СМА першого ступеня. Для порятунку дитини потрібна ін’єкція однієї ампули найдорожчого у світі препарату «Золгенсма», яка коштує понад 2 млн доларів США, і ввести її хворому потрібно до досягнення шестимісячного віку.

До збору коштів долучилися волонтерські та ветеранські спільноти, школи, церкви, громадські організації в Україні та за її межами, зокрема у США. Відбулися благодійні заходи та аукціони з продажу творів мистецтва, особистих речей знаменитостей тощо.