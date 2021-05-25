У Києві відкрили виставку до Дня Африки

У Києві, в Національному музеї літератури, в межах святкування Дня Африки в Україні відкрили художню виставку.

Як зазначила генеральна директорка музею Галина Сорока, відкриття експозиції під назвою “Материнство Африки” приурочене до Міжнародного дня Африки, який світ відзначає вже 58-й раз, передає кореспондент Укрінформу.

“Виставка організована Африканською Радою України. Вона стане яскравою подією культурного життя Києва та його гостей і супроводжуватиметься цікавими заходами, які відкриватимуть культуру Африки — кіно, музику, літературу”, - сказала директорка музею.

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Вона нагадала, що 8 років тому в Національному музеї літератури проходила яскрава і пам'ятна подія - Фестиваль африканського мистецтва.

“Я переконана, що і сьогоднішня виставка, і ті заходи, які чекають на нас упродовж двох тижнів, будуть тим чарівним місточком, який сприятиме культурному діалогу між народами, між країнами; ще більшому взаєморозумінню наших народів, дружбі, толерантності, гуманізму — всіх тих свобод, які ми називаємо демократичними і за які бореться цілий світ”, - підкреслила очільниця музею.

У Києві відкрили виставку з нагоди відзначення Міжнародного дня Африки в Україні / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Як зазначалося, виставка відкрилася за активного сприяння Державної служби етнополітики і свободи совісті, Міністерства культури та інформаційної політики і багатьох інших відомств та організацій.

“Ми дуже раді бачити в Україні таке розмаїття культур представників різних континентів і сподіваємося, що Україна буде затишним домом, простором творчості для всіх людей доброї волі”, - привітала організаторів і авторів виставки голова Державної служби етнополітики і свободи совісті Олена Богдан.

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Як розповів посол Південно-Африканської Республіки в Україні Андре Йоханнес Гроєневальд, попереду в Україні — майже місяць подій, присвячених Африці. “Ми нещодавно мали чемпіонат, присвячений Кубку посла Південної Африки. Зараз маємо виставку африканського мистецтва. Сьогодні ж буде онлайн-зустріч, присвячена торгово-економічним відносинам України з Африкою”, - сказав, зокрема, пан посол.

Своєю чергою віце-президент ГО “Африканська Рада в Україні” Діало Ісса розповів, що виставка складається з живописних полотен Світлани Шиль та колажів Патриції Токав-Седх, і в межах експозиції Патриція проведе тематичні майстер-класи.

“Відносинами з Україною ми дуже пишаємося. Звичайно, ми можемо домогтися більшого. Я думаю, що Україна може зробити багато для того, щоб зблизити Африканський континент з Україною, є великий потенціал, на сьогодні найяскравіший — це підготовка кадрів, щоб наш континент був справді незалежним і самодостатнім. Ми хочемо, щоб співробітництво в галузі освіти було ще тіснішим”, - зазначив він.

Виставка в Національному музеї літератури (вул. Б. Хмельницького, 11) триватиме до 7 червня. Також тут відбудуться інші заходи. Зокрема 29 травня (14:00-18:00) — знайомство із кіноіндустрією країн Африки, показ фільмів; 5 червня (14:00-18:00) — знайомство із музичним мистецтвом Африки; 6 червня (14:00-18:00) — знайомство із африканською літературою та іншими мистецтвами, майстер-клас гри на традиційних музичних інструментах, мініконцерт.

Як повідомлялося, цьогоріч відзначається 58-ма річниця заснування Організації Африканської Єдності, що відбулося 25 травня 1963 року в Аддіс-Абебі (Ефіопія) та стало символом єднання країн Африки.