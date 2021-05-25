В Україні відзначають Міжнародний день Африки

У вівторок, 25 травня, Україна долучається до святкування Міжнародного дня Африки.

Як передає Укрінформ, День Африки відзначається щороку за рішенням установчої конференції голів держав і урядів країн Африки, яка відбулася в Аддис-Абебі 25 травня 1963 року.

Того дня було створено Організацію африканської єдності (ОАЄ) – найбільшу і найвпливовішу міждержавну політичну структуру на Африканському континенті.

9 липня 2002 року на зміну ОАЄ прийшла нова континентальна організація – Африканський союз. Його створення стало реакцією африканських країн на безпекові виклики, численні війни і конфлікти на континенті у контексті процесів глобалізації.

Нині Африканський союз об’єднує 55 незалежних країн.

Україна набула статусу спостерігача в Африканському союзі 22 червня 2016 року. В лютому 2018-го відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України з комісаром з політичних питань АС Мінатою Семате Сессумою в рамках 37-ї сесії Ради ООН з прав людини у Женеві. Також у лютому 2020 року українська делегація на чолі з директором Департаменту країн Близького Сходу та Африки МЗС узяла участь у роботі 36-ї сесії Виконавчої ради АС в Аддис-Абебі.

Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, у Києві в рамках святкування Дня Африки в Україні відбудеться виставка картин та інших творів мистецтва (з 25 травня по 7 червня), а також тематичні лекції про культури країн Африки.

Зокрема, заплановано такі заходи:

29 травня 14:00-18:00 — знайомство із кіноіндустрією країн Африки. Показ фільмів.

5 червня 14:00-18:00 — знайомство із музичним мистецтвом Африки.

6 червня 14:00-18:00 — знайомство з африканською літературою та іншими мистецтвами. Майстер-клас гри на традиційних музичних інструментах. Мініконцерт.

Усі заходи проходитимуть у приміщенні Національного музею літератури України (вул. Б. Хмельницького, 11).

Заходи організовано громадською організацією "Африканська Рада в Україні" за сприяння МКІП, Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, а також Національного музею літератури України.

ГО "Африканська Рада в Україні" створена з метою захисту прав африканців та афроукраїнців, а також задля налагодження культурного діалогу між африканцями та представниками інших етнічних груп, що мешкають в Україні, запобігання проявам ксенофобії та расизму в українському суспільстві.