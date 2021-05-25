В Україні відзначають Міжнародний день Африки
Як передає Укрінформ, День Африки відзначається щороку за рішенням установчої конференції голів держав і урядів країн Африки, яка відбулася в Аддис-Абебі 25 травня 1963 року.
Того дня було створено Організацію африканської єдності (ОАЄ) – найбільшу і найвпливовішу міждержавну політичну структуру на Африканському континенті.
9 липня 2002 року на зміну ОАЄ прийшла нова континентальна організація – Африканський союз. Його створення стало реакцією африканських країн на безпекові виклики, численні війни і конфлікти на континенті у контексті процесів глобалізації.
Нині Африканський союз об’єднує 55 незалежних країн.
Україна набула статусу спостерігача в Африканському союзі 22 червня 2016 року. В лютому 2018-го відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України з комісаром з політичних питань АС Мінатою Семате Сессумою в рамках 37-ї сесії Ради ООН з прав людини у Женеві. Також у лютому 2020 року українська делегація на чолі з директором Департаменту країн Близького Сходу та Африки МЗС узяла участь у роботі 36-ї сесії Виконавчої ради АС в Аддис-Абебі.
Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, у Києві в рамках святкування Дня Африки в Україні відбудеться виставка картин та інших творів мистецтва (з 25 травня по 7 червня), а також тематичні лекції про культури країн Африки.
Зокрема, заплановано такі заходи:
- 29 травня 14:00-18:00 — знайомство із кіноіндустрією країн Африки. Показ фільмів.
- 5 червня 14:00-18:00 — знайомство із музичним мистецтвом Африки.
- 6 червня 14:00-18:00 — знайомство з африканською літературою та іншими мистецтвами. Майстер-клас гри на традиційних музичних інструментах. Мініконцерт.
Усі заходи проходитимуть у приміщенні Національного музею літератури України (вул. Б. Хмельницького, 11).
Заходи організовано громадською організацією "Африканська Рада в Україні" за сприяння МКІП, Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, а також Національного музею літератури України.
ГО "Африканська Рада в Україні" створена з метою захисту прав африканців та афроукраїнців, а також задля налагодження культурного діалогу між африканцями та представниками інших етнічних груп, що мешкають в Україні, запобігання проявам ксенофобії та расизму в українському суспільстві.