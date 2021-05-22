ЄС дасть мільярд євро для виробництва вакцин проти COVID-19 в Африці

Країни Євросоюзу, які входять до ініціативи «Команда Європи» з допомоги третім країнам у подоланні пандемії COVID-19 та її наслідків, оголосили у п'ятницю про виділення 1 мільярда євро для налагодження виробництва вакцини та інших медичних препаратів для боротьби з інфекцією безпосередньо в Африці.

Як передає Укрінформ, про це під час виступу на Глобальному саміті здоров’я у Римі заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляється у п’ятницю на сайті Єврокомісії.

«Місцеві виробничі спроможності та інституції є основою світової системи охорони здоров’я, але на сьогодні Африка імпортує 99 відсотків вакцин та 94 відсотки від усіх медикаментів. Це має бути змінено. «Команда Європи» підтримає Африку за допомогою більш ніж 1 мільярда євро та власного досвіду, щоб допомогти розвинути власну фармацевтичну, біотехнічну та медичну промисловість, полегшити рівний доступ до якісних і безпечних продуктів та технологій», - сказала президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що такі зусилля дозволять створити централізовані хаби з виробництва вакцин та медикаментів безпосередньо в африканських країнах, що має дозволити поширювати їх по усьому континенту. Необхідна для цього сума буде мобілізована із бюджету ЄС та за допомогою європейських фінансових інституцій, таких як Європейський інвестиційний банк. Свій внесок зроблять також окремі країни-члени.

Наразі триває робота із практичної реалізації цієї ініціативи. Як очікується, її перші результати будуть оголошені під час наступного саміту ЄС-Африка.

Як повідомлялося, Глобальний саміт здоров'я відбувся 21 травня у Римі. Організаторами події високого рівня є Італія, яка головує у G20, а також Єврокомісія.

За даними Worldometer, станом на 22 травня у світі зафіксували 166 472 779 випадків зараження коронавірусом, 3 457 674 - летальних, одужали 147 222 334 особи.

Фото: Bloomberg