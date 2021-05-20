Китай відправить COVID-вакцини до майже 40 країн Африки

Китай пообіцяв надати вакцини від хвороби COVID-19 майже 40 африканським країнам в рамках програми "Дипломатія вакцин".

Як передає Укрінформ, про це інформує LBC.

Як зазначається, Китай пообіцяв пів мільярда доз вакцини загалом 45 країнам.

Чиновник китайського МЗС Ву Пен заявив, що вакцини передавали або продавали цим країнам за "вигідними цінами".

"Ми вважаємо, що, звичайно, необхідно забезпечити якнайшвидше вакцинацію китайців, але для інших країн, які цього потребують, ми також намагаємося надати допомогу вакцинами", - сказав Ву.

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Це відбувається на тлі того, як Рада Безпеки ООН закликала країни світу прискорити доступ до вакцин від коронавірусу для жителів Африки.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 травня у світі з початку пандемії загалом офіційно підтверджено 165 575 058 випадків COVID-19, зокрема 3 432 001 летальний.