У США розглядають зміни до карантинних обмежень на міжнародні подорожі

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає зміни до жорстких обмежень на поїздки, якими заборонено в’їзд до Сполучених Штатів із більшості країн світу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Так, у Білому домі вже понад місяць проводять зустрічі та зв'язуються із представниками транспортної й туристичної галузей щодо того, коли і як вони можуть почати скасування обмежень на поїздки, запроваджених на початку 2020 року у відповідь на пандемію COVID-19.

Водночас на запитання, чи дозволять Сполучені Штати в'їхати вакцинованим європейцям, представник Білого дому заявив, що наразі жодних змін в обмеженнях на поїздки не заплановано, повідомляє видання.

В Асоціації подорожей США висловили сподівання, що «науково обґрунтований план Європейського Союзу щодо відновлення міжнародних поїздок спонукає США дослухатися до численних закликів розробити план і графік безпечного відкриття наших кордонів».

Коаліція американських і європейських туристичних, авіаційних, профспілкових, ділових та аеропортових груп закликала до повного відкриття ринку авіаперевезень США і Великої Британії якнайшвидше.

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Як повідомлялося, з початку 2020 року – фактично з початку пандемії – США заборонили в'їзд багатьом неамериканським громадянам, які недавно побували у Британії та більшій частини Європи, а також в Китаї, Ірані та Бразилії. Цього року Вашингтон додав до списку Південну Африку та Індію.

З іншого боку, майже вся Європа, як і раніше, забороняє в'їзд більшості мандрівників із США, в той час як Велика Британія приймає американських мандрівників, але вимагає 10-денного карантину після прибуття і двох тестів на COVID-19.

У США виявлено найбільше в світі випадків зараження коронавірусом – 33,8 мільйона. Водночас Сполучені Штати вже вакцинували 274 мільйони своїх громадян, що є другим у світі показником після Китаю.