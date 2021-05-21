У Мілані відкрили виставку репродукцій старовинних українських ікон

У приміщенні Генерального консульства України у Мілані завдяки старанням представників українського товариства «Громада» відбулося урочисте відкриття мистецької виставки репродукцій українських ікон XIV – XV століть «Давньоукраїнське мистецтво ікони».

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні Генконсульства.

«Приємно було бачити перших відвідувачів експозиції у яскравих вишиванках, адже так склалося, що ця подія припала саме на 15-у річницю Всесвітнього дня вишиванки», – зауважили в ГКУ.

Охочих відвідати виставку чекають до 22 травня у приміщенні консульства за адресою: вулиця Людовіко ді Бреме,11, Мілан.

Спас Нерукотворний, Ванівка, 15ст.

Преображення з Бусовиска, 14 ст.

Святі Косма і Демян з Милик, 15 ст.

Нагадаємо, у приміщенні Генконсульства України в Мілані відбулася зустріч з представницями доброчинної групи «Подаруй усмішку_UA» з м. Ґалларате.

Фото: ГКУ в Мілані