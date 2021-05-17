Генконсульство України в Мілані провело зустріч з учасницями групи «Подаруй усмішку_UA»

У приміщенні Генерального консульства України в Мілані відбулася зустріч з представницями доброчинної групи «Подаруй усмішку_UA» з м. Ґалларате.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні Генконсульства.

Під час зустрічі обговорили напрямки подальшої співпраці культурно-гуманітарного характеру та поширення серед широкого кола громадськості інформації про здобутки українців, зокрема в рамках кулінарної дипломатії.

Наприкінці зустрічі відбулася церемонія вручення відзнак за підтримку українських традицій за кордоном учасницям доброчинної групи «Подаруй усмішку_UA» та її керівниці пані Оксані Трапані (Ткачук).

Група «Подаруй усмішку_UA» здобула перемогу в онлайн-марафоні міжнародних посиденьок «Бабусине Різдво», участь в якому брали українські колективи з 40 різних країн світу. Марафон відбувся за ініціативи Луцької міської ради.

Нагадаємо, під час проведення виїзного консульського обслуговування в італійському місті Болонья консул Станіслав Плахотний від імені Генконсульства України подякував представникам місцевої української громади за тверду підтримку Віталія Марківа під час його понад трирічного ув’язнення.

Фото: Генконсульство України в Мілані