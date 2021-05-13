Консул України подякував українській громаді Болоньї за підтримку Віталія Марківа
Як передає Укрінформ, про це повідомило Генеральне консульство України в Мілані.
Також консул вручив Василю Суслі Подяку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової «За значний особистий внесок у сфері захисту прав і свобод громадян України в Італії та виконання свого громадянського обов’язку із захистом національних інтересів України».
Як повідомлялося, 30 червня 2017 року в Італії затримали нацгвардійця Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі італійського фоторепортера Рокеллі і його перекладача росіянина Миронова у Слов'янську в травні 2014 року.
У липні 2019 року суд міста Павія виніс вирок Марківу, засудивши його до 24 років позбавлення волі.
У серпні 2020 року Національна поліція України в рамках розслідування кримінального провадження за фактом загибелі італійського фотокореспондента провела низку слідчих дій на місці подій, в Слов’янську і на горі Карачун, та отримала докази невинуватості Віталія Марківа.
3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.
Фото: Генконсульство України в Мілані