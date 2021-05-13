Консул України подякував українській громаді Болоньї за підтримку Віталія Марківа

Під час проведення виїзного консульського обслуговування в італійському місті Болонья консул Станіслав Плахотний від імені Генконсульства України подякував представникам місцевої української громади за тверду підтримку Віталія Марківа під час його понад трирічного ув’язнення.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Генеральне консульство України в Мілані.

Також консул вручив Василю Суслі Подяку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової «За значний особистий внесок у сфері захисту прав і свобод громадян України в Італії та виконання свого громадянського обов’язку із захистом національних інтересів України».

Як повідомлялося, 30 червня 2017 року в Італії затримали нацгвардійця Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі італійського фоторепортера Рокеллі і його перекладача росіянина Миронова у Слов'янську в травні 2014 року.

У липні 2019 року суд міста Павія виніс вирок Марківу, засудивши його до 24 років позбавлення волі.

У серпні 2020 року Національна поліція України в рамках розслідування кримінального провадження за фактом загибелі італійського фотокореспондента провела низку слідчих дій на місці подій, в Слов’янську і на горі Карачун, та отримала докази невинуватості Віталія Марківа.

3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

Фото: Генконсульство України в Мілані