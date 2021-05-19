У Харкові відкрили виставку «Археологія як сенс життя» до 100-річчя видатного науковця

Виставка «Археологія як сенс життя», присвячена 100-річчю від дня народження видатного українського археолога, почесного громадянина Харкова Бориса Шрамка (1921-2012) відкрилася у Музеї археології ХНУ імені Каразіна.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Археолог Шрамко увійшов у світову науку як один з фундаторів археології ранньої залізної доби Східної Європи. У полі зору дослідника була стародавня металургія та інші ремесла, землеробство, поселенські структури, оборонні споруди та зародження міст. Експерти оцінюють дослідження Бориса Шрамка як справжній науковий подвиг, бо він понад 40 років свого життя проводив розкопки, у тому числі на Більському городищі у Полтавській та Сумській областях. Ним розкопано майже 50 тис. кв. метрів культурних нашарувань. Завдяки його дослідженням у фондах Музею археології сформувалася величезна колекція, яка налічує десятки тисяч артефактів. Багато років видатний археолог був членом Міжнародного комітету з вивчення стародавньої металургії заліза ЮНЕСКО", - розповів на відкритті виставки ректор університету імені Каразіна професор Віль Бакіров.

Виставка «Археологія як сенс життя» у Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За словами професора історичного факультету Сергія Посохова, до 100-річчя археолога підготували не тільки виставку, а й книгу під назвою "Борис Андрійович Шрамко: Сторінки біографії, підсумки досліджень, спогади про вченого".

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В експозиції, яку розмістили на чотирьох стендах, представлені унікальні експонати з Більського городища та інших археологічних пам’яток, які досліджував Шрамко. Серед них – коштовні речі, предмети з дорогоцінних металів, у тому числі скіфський меч-акінак із золотим руків’ям.

Як уточнила кореспонденту Укрінформу дочка вченого, директорка Музею археології, доцент Ірина Шрамко, учасниця багатьох польових археологічних сезонів на Слобожанщині, зараз у колекції музею налічується понад 300 тисяч артефактів.