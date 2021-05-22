Громадянин Швеції дарує Україні картину XVIII століття

Україні подарують картину «Свята Варвара».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Наприкінці травня цього року в Україну зі Швеції прибуде картина «Свята Варвара», XVIII ст., невідомого автора, ймовірно, іспанського, яку подарував Україні громадянин Швеції, доктор медицини і філософії, почесний професор Сальгренської медичної академії Гетеборзького університету Торе Хальстрем", - написав він.

За словами міністра, цей дарунок символічний для України, особливо в часи збройної агресії РФ, адже свята Варвара вважається покровителькою артилеристів, саперів, військових інженерів, ракетників, металургів, гірників, шахтарів.

Професор Торе Хальстрем, котрий володіє картиною «Свята Варвара» з 1994 року, вирішив подарувати її Україні, тому що саме у соборі Святого Володимира у Києві зберігаються мощі великомучениці Варвари.

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Картина «Свята Варвара» буде занесена до фондів одного з найкращих зібрань європейського живопису в Україні – Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Передача картини саме до цього музею має ще й символічне значення, адже Варвара Ханенко шанувала свою покровительку – святу Варвару і збирала художні твори з її зображенням.

Україна високо цінує намір професора Торе Хальстрема і висловлює слова щирої вдячності за такий шляхетний вчинок. При атрибуції та експонуванні картини «Свята Варвара» буде зазначатися ім'я дарувальника – професора Торе Хальстрема, додав Ткаченко.