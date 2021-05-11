У Таллінні показали картини відомих українських художників
Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Естонії.
«Різноманіття фарб, захопливий сюжет, щирість творчої душі – ось риси, які характеризують картини цих художників. На виставці, крім живопису, також представлені художні вироби з шовку – сукні в японському стилі та інші вироби, малюнки на яких є творчим доробком майстрині Ніни Добровольської», – йдеться в повідомленні.
Під час свого виступу посол України в Естонській Республіці Мар’яна Беца подякувала митцям за високопрофесійний та патріотичний підхід до позиціювання України за кордоном.
Нагадаємо, у березні в Естонії відбулася презентація книги письменника, журналіста, літературознавця, власного кореспондента агенції Укрінформ Олега Кудріна «Ліна Костенко», присвяченої життю і творчості видатної української поетеси.
Фото: посольство України в Естонії