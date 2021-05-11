У Таллінні показали картини відомих українських художників

У Галереї дизайну й архітектури у Таллінні за сприяння посольства України в Естонії відкрилася виставка картин відомих українських художників Ніни та Дмитра Добровольських.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Естонії.

«Різноманіття фарб, захопливий сюжет, щирість творчої душі – ось риси, які характеризують картини цих художників. На виставці, крім живопису, також представлені художні вироби з шовку – сукні в японському стилі та інші вироби, малюнки на яких є творчим доробком майстрині Ніни Добровольської», – йдеться в повідомленні.

Під час свого виступу посол України в Естонській Республіці Мар’яна Беца подякувала митцям за високопрофесійний та патріотичний підхід до позиціювання України за кордоном.

Нагадаємо, у березні в Естонії відбулася презентація книги письменника, журналіста, літературознавця, власного кореспондента агенції Укрінформ Олега Кудріна «Ліна Костенко», присвяченої життю і творчості видатної української поетеси.

Фото: посольство України в Естонії