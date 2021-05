Sotheby's уперше дозволив оплатити картину криптовалютою

Четвертий найстаріший аукціонний дім світу Sotheby's вперше дозволив оплатити картину криптовалютою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

«Цей лот буде приймати оплату криптовалютою в рамках партнерства між Sotheby’s та Coinbase Commerce», - йдеться у повідомленні.

Клієнти зможуть оплатити картину британського митця Бенксі Love is in the Air (Любов витає у повітрі) в криптовалюті Bitcoin або Ethereum. При цьому ставки робитимуться в доларах.

Зазначається, що аукціон відбудеться наступного тижня. Очікується, що картина піде з молотка за 3-5 мільйонів доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, криптовалюта Ethereum оновила свій рекорд собівартості, піднявшись до 3 456 доларів США у вівторок, 4 травня.

Перше фото: John Dambik/Alamy