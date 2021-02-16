У Києві презентували український переклад книги «Байракдар» про війну в Карабасі

Посольство Республіки Азербайджан в Україні організувало презентацію українського перекладу книги «Байракдар» - збірки художніх оповідань та повістей про долі людей, яких зачепив карабаський конфлікт.

Захід відбувся у вівторок у київському Будинку актора, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Посол Азербайджану в Україні Ельміра Ахундова – ініціатор видання «Байракдара» українською мовою та один з упорядників цієї збірки творів - зазначила, що ідея видання українського перекладу «Байракдара» була викликана бажанням донести до читача «те, що пережили й відчули азербайджанці під час війни, а також долю карабаських біженців».

За словами очільника видавництва, що уможливило вихід «Байракдара» в Україні, Дмитра Бураго, саме художня література найкраще передає емоції та переживання людей, в долі яких втручаються ті чи інші катаклізми, у даному випадку – війна.

Також виступила низка українських культурних діячів, зокрема Сергій Коляда, головний редактор журналу «Літературна Україна». Наприкінці заходу було зачитано одне з оповідань збірки авторства Гюнель Анаргузи – «Татові».

В особистому спілкуванні з журналістом Укрінформу посол Азербайджану Ельміра Ахундова наголосила, що ідея українського видання книги з’явилася в неї восени, коли ніхто не знав, коли бойові дії завершаться і з яким саме результатом. Вона також запевнила, що в ближчому майбутньому побачить світ ще низка подібних проєктів.

Дипломат принагідно звернула увагу на серйозну сьогодні для Азербайджану проблему, пов’язану з наслідками нещодавньої війни: мова йде про розмінування. За її словами, з моменту завершення бойових дій у Нагірному Карабасі там на мінах підрвалися й трагічно загинули вже 70 осіб – як цивільних, так і військових.

«Байракдар» - збірка творів, написаних представниками різних поколінь азербайджанських письменників про дві війни в Нагірному Карабасі. Збірка містить 10 творів представників різних поколінь азербайджанських літераторів, які зуміли передати біль свого народу, пов’язаний із війною та окупацією своїх теренів. Характерна риса усіх цих оповідань та повістей – трагічний фінал.

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Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін та жертв серед мирного населення.

9 листопада 2020 року президенти РФ, Азербайджану та прем'єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення воєнних дій у Нагірному Карабаху. Азербайджанська та вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, у регіоні з'явилися російські військові у статусі миротворців.

Фото: Anatolij Demeščuk