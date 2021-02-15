Проєкт Канадсько-української мистецької фундації знайомить з творчістю письменників діаспори

Канадсько-українська мистецька фундація (КУМФ) в рамках проєкту «Сучасна література української діаспори» пропонує зустрічі з письменниками закордону.

Про це повідомляє Світовий конґрес україїнців (СКУ) в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У Міжнародний день дарування книг (14 лютого – ред.) знайомтеся з цікавезним проєктом Канадсько-української мистецької фундації "Сучасна література української діаспори" за участі відомих авторів та авторів-початківців. Це унікальна можливість послухати авторів діаспори та відкрити для себе їхні нові твори», - зазначили в СКУ.

Відслідковувати анонси можна тут: https://cutt.ly/gkVuGNC, перегляднути відео – за посиланням: https://cutt.ly/VkVuXK8.

У рамках проєкту, зокрема, відбулися зустрічі з українським американським письменником, перекладачем, літературним критиком Володимиром Дібровою; американським українським істориком, політологом, письменником, митцем Олександром Мотилем; американським письменником і видавцем Аскольдом Мельничуком.

Читайте також: Вийшла друком нова збірка віршів української поетеси з Індії

Як повідомлялося, 14 лютого відзначається Міжнародний день дарування книг (International Book Giving Day) – це добровільна ініціатива, започаткована у 2012 році американкою Еммі Бродмур. Вона спрямована на підвищення інтересу та доступу до книг і бібліотек.

Мета Міжнародного дня дарування книг – надихнути людей по всьому світу подарувати 14 лютого книгу – бібліотеці, другу, членам родини. Вважається, що у цей день мають об'єднатися і ті, хто дарує книги, і ті, хто прищеплює любов до читання. Адже книга – один із найцінніших винаходів людства, вірний супутник, добрий порадник у всіх життєвих ситуаціях - і для малечі, і для школяра, і для зрілої досвідченої людини. В народі кажуть: «Хто багато читає, той багато знає».