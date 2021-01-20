У Канаді відбудуться авторські читання з Олександром Мотилем

Канадсько-українська мистецька фундація (КУМФ) запрошує 7 лютого на онлайн-читання за участі американського українського історика, політолога, письменника, митця Олександра Мотиля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

Захід, що пройде в рамках проєкту «Сучасна українська література в діаспорі та еміграції», розпочеться о 20:00 UTC+02.

Вступне слово виголосить докторантка в галузі славістики Торонтського університету Ольга Хомета. Модераторка - голова програмного комітету КУМФ, продюсерка та журналістка KONTAKT TV в Торонто Уляна Глинчак.

Реєстрація на вебінар: info@kumfgallery.com.

Як повідомляється, Олександр Мотиль народився 21 жовтня 1953 року в Нью-Йорку. Історик, політолог, поет, письменник, перекладач і художник-живописець, професор політичних наук. Викладає політологію в Ратґерському університеті (кампус в Ньюарку), найбільшому вищому навчальному закладі штату Нью-Джерсі. Є автором семи академічних книг та численних статей. Член українського ПЕН.

Мотиль є автором ряду романів. Активний як поет і художникПерша поетична збірка - «Vanishing Points». У 2021 році запланований вихід другої поетичної збірки «Worries».

Мистецькі твори Мотиля демонструвалися на персональних та групових виставках у Нью-Йорку, Філадельфії, Вестпорті та Торонто і є частиною постійної колекції Українського музею в Нью-Йорку та Українського культурного центру в Вінніпезі.

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Ольга Хомета – літературознaвиця, докторантка кафедри славістики Торонтського університету, де вона викладає мови і літературу. Здобула ступінь магістра та ступінь бакалавра за спеціальністю українська мова та література в Національному університеті Києво-Могилянська академія. Також Хомета закінчила літню школу з українcьких студій при Гарвардському університеті.

У Торонтському університеті вона досліджує українську та російську поезію ХХ століття, модернізм, пізній модернізм, соцреалізм, сучасну українську літературу, теорію вентрилоквії, гротеск, теорію травми. Її дисертація «Пізній модернізм в СРСР: українська та російська літератури 1928-38 років» охоплює поезію Павла Тичини, Миколи Бажана, Едуарда Багрицького, Іллі Сельвінського та Осипа Мандельштама 30х років.

Хомета є активною учасницею міжнародної академічної спільноти українських студій, учасницею міжнародних коференцій зі слов’янських студій та членкинею канадських наукових товариств та асоціацій Shevchenko Scientific Society of Canada та Canadian Association of Ukrainian Studies.

Поза академічною та викладацькою діяльністю Хомета перекладає поезію англійською та українською мовами, пише власні поезії обома мовами, організовує культурні події в Торонто.

Уляна Глинчак працює з молодими талантами над розвитком молодіжної телепрограми Kontakt Next Gen. Уляна є членом дирекції Канадсько-української мистецької фундації та волонтером на Українському фестивалі в Торонто.

У 1991 році самостійно видала свою поетичну збірку «Наодинці». У 1997 році вірші Уляни увійшли до збірки конкурсу молодих поетів «Привітання життя» імені Богдана Ігоря Антонича.

Пише статті та блоги для місцевих видань. Пише та перекладає вірші та оповідання українською та англійською мовами.

Зараз працює над проєктами серії інтерв’ю на теми сучасного мистецтва Art Talk, або Творчі Зустрічі та серією веб-семінарів «Сучасна література української діаспори».

Фото: Укрінформ, Ukrainian Canadian Art Foundation KUMF Gallery