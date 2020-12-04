В Канаді відбудуться онлайн-читання з українським американським письменником Володимиром Дібровою

Канадсько-українська мистецька фундація (КУМФ) запрошує 6 грудня на онлайн-читання за участі українського американського письменника, перекладача, літературного критика Володимира Діброви.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті КУМФ.

Захід, що пройде в рамках проєкту «Сучасна українська література в діаспорі та еміграції», розпочеться о 20:00 за київським часом та о 13:00 за часом в Торонто.

Вступне слово виголосить докторантка департаменту славістики Торонтського університету Ольга Хомета. Модераторка - Уляна Глинчак, голова програмного комітету КУМФ, продюсерка та журналістка KONTAKT TV в Торонто.

Долучитися до заходу можна за посиланням.

Meeting ID: 963 6740 5887

Passcode: 674320

Реєстрація на вебінар: info@kumfgallery.com.

Як зазначається, Володимир Діброва – письменник, перекладач, літературознавець. Народився 1951 року в Донецьку, закінчив перекладацький відділ факультету романо-германської філології КДУ ім. Т. Г. Шевченка, кандидат філологічних наук. Лауреат премії ім. Миколи Лукаша (1991) за переклад роману Семюеля Бекета «Уот» та премії Української служби Бі-Бі-Сі (2007) за роман «Андріївський узвіз».

Зараз живе у США, викладає в Гарвардському університеті. Переклав на українську твори Г. Д. Торо, Семюеля Бекета, Ежена Йонеско та «Бойню номер п'ять» Курта Воннеґута (у співавторстві з Лідією Дібровою).

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Ольга Хомета – літературознaвиця, докторантка кафедри славістики Торонтського університету, де вона викладає мови і літературу. Здобула ступінь магістра та ступінь бакалавра за спеціальністю українська мова та література в Національному університеті Києво-Могилянська академія. Також Хомета закінчила літню школу з українcьких студій при Гарвардськомууніверситеті.

У Торонтському університеті вона досліджує українську та російську поезію ХХ століття, модернізм, пізній модернізм, соцреалізм, сучасну українську літературу, теорію вентрилоквії, гротеск, теорію травми. Її дисертація «Пізній модернізм в СРСР: українська та російська літератури 1928-38 років» охоплює поезію Павла Тичини, Миколи Бажана, Едуарда Багрицького, Іллі Сельвінського та Осипа Мандельштама 30х років.

Поза академічною та викладацькою діяльністю Хомета перекладає поезію англійською та українською мовами та пише власні поезії обома мовами.

Уляна Глинчак працює з молодими талантами над розвитком молодіжної телепрограми Kontakt Next Gen. Уляна є членом дирекції Канадсько-української мистецької фундації та волонтером на Українському фестивалі в Торонто.

У 1991 році самостійно видала свою поетичну збірку «Наодинці». У 1997 році вірші Уляни увійшли до збірки конкурсу молодих поетів «Привітання життя» імені Богдана Ігоря Антонича.

Пише статті та блоги для місцевих видань. Пише та перекладає вірші та оповідання українською та англійською мовами.

Зараз працює над проєктами серії інтерв’ю на теми сучасного мистецтва Art Talk, або Творчі Зустрічі та серією веб-семінарів «Сучасна література української діаспори».

Фото: Укрінформ, Ukrainian Canadian Art Foundation KUMF Gallery