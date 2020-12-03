Письменник розповів про вектори розвитку української культури під час війни

Розвиток культури під час російсько-української війни має відбуватися у співдії двох векторів - вільного розвитку культури та захисту української ідентичності.

Таку думку висловив письменник, член Національної спілки письменників та Українського ПЕН, лауреат українських та міжнародних літературних премій Олексій Нікітін під час сьомого Національного круглого столу на тему: "Мистецтво", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли війна закінчилась, європейські інтелектуали з жахом дивилися на те, що сталося з культурою під час Першої світової. Саме тому в 1920 році було створено ПЕН-клуб, рух, який базувався на Хартії ПЕН... Основна головна її ідея це захист культури від цензури, і головне захист культури під час війни. Дати можливість культурі розвиватися вільно. І на перетині цих двох полів, або можливо у співдії цих двох векторів - вільного розвитку культури та захисту української ідентичності культурою я й бачу власне розвиток української культури в ці роки", - сказав Нікітін.

Він зазначив, що зараз російська пропаганда б'є саме по національній ідентичності, зокрема, по тому ж населенню окупованих територій. "Їм не можуть поки що розказати, хто вони, то вони новороси, то вони громадяни молодих республік, то вони взагалі росіяни, ось вам паспорти. Але їм чітко говориться, що вони не українці, тобто весь час б'є саме по українській ідентичності", - додав Нікітін.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціювало проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.