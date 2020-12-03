Любко Дереш вважає, що в мистецтві не має бути «пасивного споживання»

Культура та література мають спонукати людей до активної участі та співтворчості, а не лише до пасивного споживання.

На цьому наголосив письменник, посланець толерантності ПРООН в Україні Любко Дереш під час сьомого Національного круглого столу на тему «Мистецтво», що проходить у Полтаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наш світ стає світом, в якому екранна культура доходить до свого завершення і починається нова ера партисипативної культури, в якій глядач також хоче брати участь. Справжня література чи культура повинна приводити людину до активної співучасті, до активного співтворення. Я думаю, що література, історія чи мистецтво повинні бути актом життя, таким як і голосування, наші вибори, життєві преференції. Це не повинно бути пасивним споживанням, а включенням, співтворенням», - зазначив Дереш.

Він вважає, що культура та література мають не лише давати відповіді, а й запрошувати до співтворчості. При цьому, з одного боку, вони допомагають митцям залишатися собою, творити вільно і так, як підказує душа. З іншого боку, – дозволяють подивитися на ті виклики, які стоять перед сучасною Україною та зрозуміти себе у світі.

«Ми живемо в епоху сторітелінгу, тому що у тому хаосі і потоці інформації, який нас оточує, перемагають ті люди, які вміють розказувати кращі історії, більш яскраві і проникаючі… Я би запропонував дивитися на українську культуру з точки зору тих історій, які ми можемо розказувати і пропонувати не лише для внутрішнього споживання, а й для зовнішнього світу. Це мають бути не тільки особисті, локальні історії, а ті, що можуть мати вагу для Східної Європи, всієї Європи та світу», - додав письменник.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціював проведення семи круглих столів, присвячених темам культури діалогу, історії, релігії, мови, філософії, мистецтва та екології. Заходи відбуваються у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві.

10 вересня у Києві відбувся перший Національний круглий стіл на тему «Культура діалогу». Під час другого круглого столу 24 вересня в Одесі дискутували про історію. У фокусі третього круглого столу 19 жовтня у Харкові була тема «Мова». На четвертому круглому столі 26 жовтня в Чернівцях говорили про щастя, а на п’ятому 9 листопада в Кривому Розі – про екологію, на шостому 26 листопада – про віру і релігію.