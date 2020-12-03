Публіцист Дорошенко: Ми не маємо виразного культурного обличчя для світу
Про це сказав критик, куратор сучасного мистецтва, публіцист Костянтин Дорошенко на Сьомому Національному круглому столі на тему «Мистецтво», ініційований Міністерством культури та інформаційної політики України, що відбувається у Полтаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Мистецтво і культура створюють фізіономію тої чи іншої країни. І від того, наскільки ця фізіономія сучасна, приємна, інтелектуальна, залежить ставлення до цієї країни з-за кордону. За часів української незалежності, на жаль, керівництво нашої країни не надто звертало увагу на мистецтво і культуру, тому що вони не роздивлялися як галузі економічно ефективні. В результаті ми маємо суцільне знецінення культурного продукту як такого. І це є наша проблема, але інша проблема в тому, що ми не маємо і виразного культурного обличчя для навколишнього світу», - зауважив Дорошенко.
Він додав, що якщо ви маєте виразне культурне сучасне обличчя для навколишнього світу, тоді ви маєте і інвестиції та союзників.
Також Дорошенко наголосив, що в України немає вибору - підтримувати вітчизняну культуру і мистецтво та розвивати їх, чи ні.
«Це виклик, бо Україна, як країна, вона постала з історії цього мистецтва і культури, коли Україна не мала своєї державності, вона існувала в народних думах, в різних творах мистецтвах. Потім візію України мала ціла низка інтелектуалів українських 19 – початку 20 століття», - сказав публіцист.
Дорошенко поінформував, що учасники сьомого національного круглого столу будуть говорити про сучасне українське мистецтво і як воно може стратегічно працювати на Україну. Також планується обговорення питання, яке має значення мистецтво з точки зору національної безпеки.
Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціювало проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.