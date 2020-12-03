Публіцист Дорошенко: Ми не маємо виразного культурного обличчя для світу

Мистецтво і культура створюють фізіономію певної країни, і від її сучасності та інтелектуальності залежить ставлення до цієї країни з-за кордону.

Про це сказав критик, куратор сучасного мистецтва, публіцист Костянтин Дорошенко на Сьомому Національному круглому столі на тему «Мистецтво», ініційований Міністерством культури та інформаційної політики України, що відбувається у Полтаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мистецтво і культура створюють фізіономію тої чи іншої країни. І від того, наскільки ця фізіономія сучасна, приємна, інтелектуальна, залежить ставлення до цієї країни з-за кордону. За часів української незалежності, на жаль, керівництво нашої країни не надто звертало увагу на мистецтво і культуру, тому що вони не роздивлялися як галузі економічно ефективні. В результаті ми маємо суцільне знецінення культурного продукту як такого. І це є наша проблема, але інша проблема в тому, що ми не маємо і виразного культурного обличчя для навколишнього світу», - зауважив Дорошенко.

Він додав, що якщо ви маєте виразне культурне сучасне обличчя для навколишнього світу, тоді ви маєте і інвестиції та союзників.

Також Дорошенко наголосив, що в України немає вибору - підтримувати вітчизняну культуру і мистецтво та розвивати їх, чи ні.

«Це виклик, бо Україна, як країна, вона постала з історії цього мистецтва і культури, коли Україна не мала своєї державності, вона існувала в народних думах, в різних творах мистецтвах. Потім візію України мала ціла низка інтелектуалів українських 19 – початку 20 століття», - сказав публіцист.

Дорошенко поінформував, що учасники сьомого національного круглого столу будуть говорити про сучасне українське мистецтво і як воно може стратегічно працювати на Україну. Також планується обговорення питання, яке має значення мистецтво з точки зору національної безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціювало проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.