«Територія свободи»: Ткаченко вважає, що держава не повинна впливати на мистецтво

Українська держава не повинна впливати на мистецтво, але має створити гідні умови для його нормального розвитку.

Таку думку міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловив, відкриваючи в Полтаві сьомий Національний круглий стіл на тему: "Мистецтво", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Мистецтво взагалі є територією свободи. Я думаю, що його регулювати не потрібно, принаймні впливати на нього сильно. Тому що воно не тільки відповідає на виклики, які стоять перед суспільством у той чи інший час, а й прокладає свою дорогу на століття уперед. Тому я вважаю, що міністерство (МКІП – ред.), у першу чергу, має створити умови для тих людей, які створюють цю надзвичайно велику цінність. І питання не тільки в тому, що в таких людей та умови для їхньої роботи потрібно постійно інвестувати, питання в тому, щоб підняти розуміння цінності цього мистецтва на більший рівень, ніж це було останнім часом”, - сказав Ткаченко.

За його словами, у МКІП чітко розуміють що мистецтво — це не тільки культурна спадщина, а й сьогодення. Саме тому в Україні планують створити музей сучасного мистецтва та реалізувати проєкт будівництва в Києві “Будинку музики”.

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“Мистецтво — це не тільки територія свободи, воно об'єднує багато талантів, на які ми часто не звертаємо уваги або забуваємо та віддаємо в інші країни”, - додав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціювало проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.